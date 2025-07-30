İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2025 Çarşamba / 5 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5837
  • EURO
    46,8568
  • ALTIN
    4343.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor, Indrit Tuci ile el sıkıştı
Spor

Kayserispor, Indrit Tuci ile el sıkıştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bir yandan transfer tahtasını açmaya çabalarken diğer taraftan kadroyu güçlendirmek adına görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Arnavut forvet Tuci ile ön anlaşma yaptı.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
Kayserispor, Indrit Tuci ile el sıkıştı
ABONE OL

Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamaında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer yasağını kaldırmaya çalışan sarı-kırmızılı kulüp yöneticileri, bir yandan da kadroyu güçlendirmek adına görüşmelerini devam ettiriyor. Sarı-kırmızılılar, Sparta Prag takımında forma giyen forvet oyuncu Indrit Tuci ile el sıkıştı.

Arnavut futbolcu ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varılırken, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kayserispor forması giymesi için söz kesildi. Transfer yasağının kalkması ile birlikte resmi sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.