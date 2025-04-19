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Spor

Kayserispor, Jakirovic ile 11. maçına çıkacak

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'ye konuk olacak. Boşnak teknik adam Jakirovic, Fenerbahçe teknik direktörü Morinho'ya karşı puan alabilmenin hesabını yapıyor.

IHA19 Nisan 2025 Cumartesi 11:58 - Güncelleme:
Kayserispor, Jakirovic ile 11. maçına çıkacak
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Süper Lig'in 32. haftasında İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor maçında Morinho ile Jakirovic, birbirine üstünlük kurmak için oyuncularını sahaya sürecek. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak isteyen ünlü teknik direktöre karşı ilk sınavını verecek olan Jakirovic, sarı-kırmızılı takımın başında 11. kez sahaya çıkacak.

Jakirovic yönetiminde 10 maça çıkan Kayserispor, bu maçlarda 6 galibiyet 2 beraberlik alırken 2 kez de yenildi. Bu iki mağlubiyeti deplasman maçlarında Beşiktaş ve Gaziantep FK'ya karşı alan Kayserispor, Kadıköy'de oynanacak maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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