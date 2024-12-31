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Spor

Kayserispor Kadın FK'da moraller bozuk

Kayserispor Kadın FK takımı, sahasında 1207 Antalyaspor'a kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

IHA31 Aralık 2024 Salı 10:22 - Güncelleme:
Kayserispor Kadın FK'da moraller bozuk
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Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele veren Kayserispor Kadın FK takımında moraller bozuk. Ligdeki en önemli maçlarından birine sahasında çıkan ve puan tablosunda ikinci sıraya yükselme şansını 2-0 yenilerek kaçıran sarı kırmızılılar üzüntülü. Antrenör Osman Bahadır Kökoğlu; mutlak galibiyet parolası ile hazırlandıkları maçta istediklerini yapamadıklarını ifade ederek, "Galip gelmek istiyorduk. Ancak başaramadık. Eksiklerimizin farkındayız. Kendimizi geliştirip daha iyi maçlar çıkarmak için çabalayacağız" dedi.

Kayserispor Kadın FK; geride kalan 10 hafta neticesinde 22 puanda 3. sırada kaldı. Kayseri'den 3 puanla ayrılan 1207 Antalyaspor 25 puana erişerek 28 puanlı lider Yüksekovaspor'u takibi sürdürdü.

  • Kayserispor Kadın FK
  • Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi
  • mağlubiyet
  • 1207 Antalyaspor

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