Kayserispor-Karagümrük maçının biletleri 38 TL

Süper Lig'de Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Sarı kırmızılı kulüp tarafından duyurulan fiyat listesi, taraftarlar için oldukça uygun seviyelerde belirlendi.

Karşılaşmada tribünlere göre bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey Üst tribün bileti: 38 TL

Doğu Üst tribün bileti: 38 TL

Doğu Alt tribün bileti: 38 TL

Batı Alt tribün bileti: 38 TL

Batı Balkon tribün bileti: 38 TL

Misafir Tribün bileti: 49 TL

Buna göre ev sahibi tribünlerde tüm bloklar için tek fiyat uygulanırken, deplasman tribünü için ise farklı bir ücretlendirme yapıldı.

Son haftalarda iç saha maçlarında taraftar desteğini artırmayı hedefleyen Kayserispor yönetimi, düşük fiyat politikasıyla tribünleri doldurmayı amaçlıyor.