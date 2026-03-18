  • Kayserispor-Karagümrük maçının biletleri 38 TL
Spor

Kayserispor-Karagümrük maçının biletleri 38 TL

Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak müsabakanı bilet fiyatları belli oldu. Sarı kırmızılı kulüp, biletleri 38 TL'den satışa sundu.

IHA18 Mart 2026 Çarşamba 09:45
Kayserispor-Karagümrük maçının biletleri 38 TL
Süper Lig'de Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Sarı kırmızılı kulüp tarafından duyurulan fiyat listesi, taraftarlar için oldukça uygun seviyelerde belirlendi.

Karşılaşmada tribünlere göre bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey Üst tribün bileti: 38 TL

Doğu Üst tribün bileti: 38 TL

Doğu Alt tribün bileti: 38 TL

Batı Alt tribün bileti: 38 TL

Batı Balkon tribün bileti: 38 TL

Misafir Tribün bileti: 49 TL

Buna göre ev sahibi tribünlerde tüm bloklar için tek fiyat uygulanırken, deplasman tribünü için ise farklı bir ücretlendirme yapıldı.

Son haftalarda iç saha maçlarında taraftar desteğini artırmayı hedefleyen Kayserispor yönetimi, düşük fiyat politikasıyla tribünleri doldurmayı amaçlıyor.

