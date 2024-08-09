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Spor

Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaştı

Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı.

IHA9 Ağustos 2024 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaştı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladı. Transfer yasağından dolayı sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz ile yola devam edilip, edilmeyeceği belli oldu. Kayserispor Teknik Direktörün Burak Yılmaz'ın yeni sezonda kadroda yeniden görmek istediği Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı. Kartal Kayra, bugün saat 21.30'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelecek ve yarın takıma katılarak çalışmalara başlayacak. Kartal Kayra Yılmaz geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 29 maçta forma giydi.

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