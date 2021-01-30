Kayserispor, Kasımpaşa'yı 90+4'te yıktı!

30 Ocak 2021 Cumartesi 15:38 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 15:58

Süper Lig'in 22. hafta maçında Kasımpaşa, Kayserispor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçtan konuk takım 1-0 galip ayrıldı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Uğur Demirok attı.

Ligdeki son 6 maçında 4. galibiyetini alan sarı kırmızılı takım, puanını 22'ye çıkardı ve 17. sırada yer aldı. 25 puanda kalan Kasımpaşa ise 13. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Haddadi'nin pasında Yusuf Erdoğan ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol etti. Yusuf'un çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

13. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında Henrique, orta sahada topla buluştuktan sonra takımını atağa çıkardı. Bu oyuncu, ceza sahasına yakın bir bölgede pasını Campanharo'ya verdi. Campanharo'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

22. dakikada Hes Kablo Kayserispor önemli bir fırsattan faydalanamadı. Lennon'ın tek pasında topla buluşan Maglica, Haddadi'den sıyrıldıktan sonra hızla kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahasına girdi. Maglica, karşı karşıya kaldığı Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek topu boş kaleye göndermek istedi ancak soluna iyi uzanan kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.

45. dakikada Avramovski, sol kanatta son çizgiye yakın bir noktada yerden ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte uygun durumda bulunan Maglica'nın yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran kale çizgisi üzerinde 2 hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)

71. dakikada Aytaç Kara'nın Muhar'a yaptığı baskıyla topu önünde bulan Hajradinovic, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Hodzic'in koşu yoluna gönderdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kontrol etti.

90+1. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Hodzic'in savunmanın arkasına pasında sol çaprazda topla buluşan Varga'nın çıkardığı şutta kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ramazan Civelek'in soldan kullandığı kornerde altı pasın içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Uğur Demirok'un arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

Kayserispor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla 6. galibiyetini alan Kayseri ekibi, puanını 22 yaptı. Ligde 10. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 25 puanda kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Aleks Taşcıoğlu, Deniz Caner Özaral

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç (Dk. 63 Koomson), Hajradinovic (Dk. 75 Yasin Dülger), Yusuf Erdoğan (Dk. 63 Varga), Thelin (Dk. 46 Hodzic)

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Muhar, Campanharo (Dk. 85 Attamah), Lennon (Dk. 74 Ramazan Civelek), Avramovski, Henrique (Dk. 85 Nurettin Korkmaz), Maglica (Dk. 62 İlhan Parlak)

Gol: Dk. 90+4 Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Luckassen, Dk. 55 Aytaç Kara (Kasımpaşa)