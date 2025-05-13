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Spor

Kayserispor kendi rekorunu kırdı

Kayserispor; Süper Lig'de bulunduğu süreçte en uzun iç saha galibiyet serisini bu sezon elde etti. Sarı kırmızılılar, son 7 iç saha maçını kazandı.

IHA13 Mayıs 2025 Salı 10:26 - Güncelleme:
Kayserispor kendi rekorunu kırdı
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, son 7 iç saha maçını kazanarak kendi rekorunu kırdı. 2005-2006 sezonunda üst üste 6 iç saha maçı kazanan Kayserispor, bu sezon peş peşe oynadığı 7 iç saha maçını kazandı. 2024-2025 sezonun ikinci yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyeti bulunan sarı kırmızılılar, kırılması zor bir rekora imza atmış oldu. Kayserispor; Trabzonspor ile berabere kaldıktan sonra oynadığı 7 iç saha maçından 21 puan çıkarmayı bildi.

Kayserispor'un 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında sahasında oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde;

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Kayserispor-Konyaspor 3-2

Kayserispor-Göztepe 1-0

Kayserispor-Başakşehir 3-1

Kayserispor-Hatayspor 5-0

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

Kayserispor-Rizespor 1-0

Kayserispor-Antalyaspor 3-1

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