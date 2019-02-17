Kayserispor, konuk ettiği Göztepe'yi 88'de attığı golle 2-1 mağlup etti

Kayserispor, 14. dakikada Chery'nin golüyle öne geçerken, Göztepe'ye beraberliği getiren gol 84. dakikada Deniz Türüç'ün kendi kalesine yaptığı vuruş ile geldi. Kayserispor, 88. dakikada Mensah ile bir kez daha üstünlüğü yakaladı ve maçtan da 3 puanı çıkardı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 28 yaparken, son 5 maçta 4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Göztepe 25 puanda kaldı. Hikmet Karaman'ın yönetimindeki Kayserispor, 8 maçında yenilgi yüzü görmedi. Göztepe ile Kemal Özdeş yönetiminde 7 maçta 4 yenilgi aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Göztepe ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.