19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Spor

Kayserispor, Konyaspor maçına hazır

Kayserispor; Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

IHA19 Aralık 2025 Cuma 14:54
Kayserispor, Konyaspor maçına hazır
ABONE OL

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor; deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Radomir Djalovic yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı. Sarı kırmızılı öğleden sonra karayolu ile Konya'ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak. Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Jung, Majid Hosseini, Yiğit Emre Çeltik, Lionel Carole ve bahis cezası olan Abdulsamet Burak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

