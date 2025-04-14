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Spor

Kayserispor küme hattıyla arasındaki farkı açıyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Kayserispor, küme hattıyla arasındaki farkı açmaya devam ediyor.

IHA14 Nisan 2025 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
Kayserispor küme hattıyla arasındaki farkı açıyor
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek küme düşme hattı içerisinde bulunan takımlar ile arasındaki puan farkını açmaya başladı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynadığı Kasımpaşa maçını 1-0 kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, peş peşe aldığı galibiyetler neticesinde tehlike çemberinden çıktı ve rakipleri ile arasındaki puan farkını açtı.

29 maç sonrasında 36 puana yükselen Kayserispor, küme düşme hattında bulunan ve 31'er puana sahip Sivasspor ve Alanyaspor'dan 5 puan önde bulunuyor.

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