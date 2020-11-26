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Spor

Kayserispor, kupa maçına yedeklerle çıkacak

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynayacakları Hekimoğlu Trabzon maçına yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor.

IHA26 Kasım 2020 Perşembe 09:31 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:31
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Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Ziraat Türkiye Kupasına 4. Eleme Tur’unda dahil olan Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor bugün Kadir Has Stadyumu’nda Karadeniz ekibi Hekimoğlu Trabzon ile tur için mücadele edecek. Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenman ile tamamlayan Hes Kablo Kayserispor kupada hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Samet Aybaba bugün oynanacak olan maçta ligi düşünerek yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor.

Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek. Arslan’ın yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Kemal Mavi yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Hakan Ülker.

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