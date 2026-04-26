Kayserispor ligdeki 5. galibiyetini aldı

Kayserispor; Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek sezonun beşinci galibiyetine imza attı. Karşılaşmada sarı kırmızılı ekip, baştan sona kontrollü bir oyun ortaya koydu. Taraftar desteğini arkasına alan Kayserispor, bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki kritik haftalarda moral depolarken puan hanesine önemli bir katkı yaptı. Kümede kalma mücadelesi veren ekip için alınan bu galibiyet, sezonun geri kalanı adına umut verdi.

Kayserispor; bu sezon Kasımpaşa, Antalyaspor, Karagümrük ve Rizespor (2) maçlarını galibiyetle noktaladı.