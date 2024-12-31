İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2024 Salı / 29 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3639
  • EURO
    36,8513
  • ALTIN
    2971.59
  • BIST100
    9855.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor ligin ilk yarısı 71 bin taraftara oynadı
Spor

Kayserispor ligin ilk yarısı 71 bin taraftara oynadı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 8 müsabakada 71 bin 90 futbol severi tribünlere çekebildi.

IHA31 Aralık 2024 Salı 10:20 - Güncelleme:
Kayserispor ligin ilk yarısı 71 bin taraftara oynadı
ABONE OL

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor; 2024-2025 futbol sezonun ilk yarısında sahasında 8 müsabakaya çıktı. Taraftar desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Kayserispor, bu maçlarda 71 bin 90 taraftarı tribüne çekebildi. Kayserispor, tribünlere en az futbolsever çektiği maç Gaziantep FK ile oynanan müsabakada oldu. Ligin 9. haftasında oynanan Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçında 3 bin 920 biletli seyirci vardı.

En çok taraftar ise Galatasaray ile oynanan maçtaydı. Kayserispor-Galatasaray maçında 16 bin 490 futbolsever tribündeki yerini aldı. Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı da 16 bin 71 biletli seyirci izledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.