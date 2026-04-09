Spor

Kayserispor maçında 11'de kimler olacak? Domenico Tedesco için karar zamanı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'de şans vereceği oyuncuları belirmeye çalışıyor. İşte detaylar...

TRT Spor9 Nisan 2026 Perşembe 15:49
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk olacak. Hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco, 11'de şans vereceği oyuncuları belirlemeye başladı.

Fenerbahçe'de kaleyi Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo'nun, solunda ise Archie Brown'ın oynaması bekleniyor. Stoper ikilisi ise Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşacak.

Orta sahada Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Anderson Talisca şans bulacak. Sağ kanatta Dorgeles Nene, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.

Domenico Tedesco, ileri uçta ise Sidiki Cherif'e görev vermeyi planlıyor.

