Kayserispor mağlubiyet serisini sonlandırdı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, dün 2-1 kazandığı Göztepe maçı ile 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra oynadığı Trabzonspor'a 3-2, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1, İttifak Holding Konyaspor'a 3-2, Vavacars Fatih Karagümrük'e 3-0, Fenerbahçe'ye ise 4-0 yenilmişti. Kayseri temsilcisi mağlup olduğu 5 maçta kalesinde 15 gol görürken, rakip filelere 4 gol attı. Kayserispor, dün karşılaştığı Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek, 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Sarı kırmızılı takım bu galibiyetle puanını 41'e çıkararak 15'inci sıradaki yerini korudu.