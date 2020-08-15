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Spor

Kayserispor Mensah'ın maliyetini açıkladı

Kayserispor Bernard Mensah transferi için Beşiktaş'la anlaşmaya vardı. Kiralık olarak sağlanan anlaşmada 500 bin euro ödeyecek olan Beşiktaş 4.5 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonunu elinde bulunduracak.

IHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 21:39 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 21:39
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Hes Kablo Kayserispor, Mensah transferi için Beşiktaş ile anlaştı.

Hes Kablo Kayserispor, Ganalı futbolcusu Bernard Mensah transferi için Beşiktaş kulübü ile anlaştı. Sarı Kırmızılılar, Galatasaray kulübü ile istenilen anlaşma zemininin oluşmaması üzerine Beşiktaş’ın teklifine olumlu yanıt verdi. Sarı Kırmızılılar, Mensah’ı 1 yıllığına kiralık olarak Beşiktaş’a verdi.

Hes Kablo Kayserispor 1 yıllık anlaşma için 500 Bin Avro kiralama bedeli alacak. Beşiktaş, eğer Mensah’ın bonservisi almak isterse Kayserispor kulübüne 4,5 Milyon avro ödeme yapacak.

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