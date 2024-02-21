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Spor

Kayserispor, rakibi Ankaragücü'ne hazırlanıyor

Ligde son olarak Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 18:53 - Güncelleme:
Kayserispor, rakibi Ankaragücü'ne hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Top çalma ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Mondihome Kayserispor ile MKE Ankaragücü, 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

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