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Spor

Kayserispor-Rizespor maçının biletleri satışta

Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Süper Lig maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler, gişelerden ve internet üzerinden satışa sunuldu.

IHA24 Nisan 2025 Perşembe 09:15 - Güncelleme:
Kayserispor-Rizespor maçının biletleri satışta
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Süper Lig'in 33.haftasında oynanacak Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü, Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatlarını 38 TL ve 138 TL olarak belirledi.

Gişelerden ve internet üzerinden satışa bulunan maçın tribün bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt tribün bilet fiyatı: 38 TL

Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 38 TL

Kuzey Alt tribün bilet fiyatı: 38 TL

Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 38 TL

Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 38 TL

Batı Alt tribün bilet fiyatı: 138 TL

Batı balkon tribün bilet fiyatı: 138 TL

Misafir tribün bilet fiyatı: 45 TL

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