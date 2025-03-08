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Spor

Kayserispor, sahasında güle oynaya kazandı

Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Haber Merkezi8 Mart 2025 Cumartesi 15:31 - Güncelleme:
Kayserispor, sahasında güle oynaya kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta Kayserispor, Başakşehir'i 3-1'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi Kayserispor'un gollerini 44. dakikada Carlos Mane, 67. dakikada Stephane Bahoken ve 72. dakikada Miguel Cardoso kaydederken Başakşehir'in tek golü 89. dakikada Philippe Keny'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, Sergej Jakirovic yönetiminde çıktığı 6 maçta 3. galibiyet sevincini yaşadı.

Başakşehir ise ligde çıktığı son üç maçta 2. yenilgisini aldı.

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