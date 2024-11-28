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Spor

Kayserispor sahasında kazanmayı unuttu

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 11 iç saha maçında 6 beraberlik, 5 mağlubiyet alırken, galibiyet elde edemedi.

IHA28 Kasım 2024 Perşembe 16:49 - Güncelleme:
Kayserispor sahasında kazanmayı unuttu
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Sahasında son olarak geçen sezonun 27. haftasında Ankaragücü'nü 3-2 yenen Kayserispor, sonrasında oynadığı 11 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Kayseri'de oynadığı 11 müsabakada 6 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 5 maçta da mağlup oldu. Kayserispor, kazanamadığı 11 iç saha maçında rakiplerine 13 gol atarken, kalesinde ise 24 gol gördü. Kayserispor, RHG Enertürk Enerji stadında Hatayspor, Karagümrük, Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarından beraberlik ile ayrılırken Kasımpaşa, Trabzonspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını da kaybetti.

Kayserispor'un son 11 iç saha maçı şu şekilde:

2023 - 2024 sezonu

29. hafta Kayserispor - Hatayspor: 1-1

31. hafta Kayserispor - Kasımpaşa: 0-2

33. hafta Kayserispor - Trabzonspor: 1-2

35. hafta Kayserispor - Karagümrük: 2-2

37. hafta Kayserispor - Konyaspor: 2-2

2024 - 2025 sezonu

2. hafta Kayserispor - Sivasspor: 1-2

4. hafta Kayserispor - Eyüpspor: 2-2

7. hafta Kayserispor - Beşiktaş: 0-3

9. hafta Kayserispor - Gaziantep: 2-2

11. hafta Kayserispor - Adana DS: 0-0

13. hafta Kayserispor - Fenerbahçe: 2-6

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