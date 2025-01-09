Kayserispor-Samsunspor maçının bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Kayserispor, taraftarının desteğini hissetmek istiyor. Cumartesi günü 13:30'da oynanacak kritik müsabakada öncesinde sarı kırmızılı kulüp, bilet fiyatlarını belirledi.
Dolu tribünler önünde ligin flaş takımlarından Samsunspor'u mağlup etmek hedefinde olan Kayserispor kulübünün açıkladığı bilet fiyatları şu şekilde:
Güney Alt tribün bileti: 138 TL
Kuzey Üst tribün bileti: 138 TL
Kuzey Alt tribün bileti: 138 TL
Doğu Üst tribün bileti: 238 TL
Doğu Alt tribün bileti: 238 TL
Batı Alt tribün bileti: 238 TL
Batı Balkon tribün bileti: 238 TL
Misafir tribün bileti: 175 TL