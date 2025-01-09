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Spor

Kayserispor-Samsunspor maçının bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor, bu hafta sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Cumartesi günü oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıktı.

IHA9 Ocak 2025 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Kayserispor-Samsunspor maçının bilet fiyatları belli oldu
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Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Kayserispor, taraftarının desteğini hissetmek istiyor. Cumartesi günü 13:30'da oynanacak kritik müsabakada öncesinde sarı kırmızılı kulüp, bilet fiyatlarını belirledi.

Dolu tribünler önünde ligin flaş takımlarından Samsunspor'u mağlup etmek hedefinde olan Kayserispor kulübünün açıkladığı bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 138 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 138 TL

Kuzey Alt tribün bileti: 138 TL

Doğu Üst tribün bileti: 238 TL

Doğu Alt tribün bileti: 238 TL

Batı Alt tribün bileti: 238 TL

Batı Balkon tribün bileti: 238 TL

Misafir tribün bileti: 175 TL

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