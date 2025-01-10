Kayserispor-Samsunspor maçının hakemi Zorbay Küçük oldu

Süper Lig'de 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamalar neticesinde Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Samsunspor maçının hakemi de belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Zorbay Küçük'ü atadı. Küçük'e bu maçta Murat Tuğberk Curbay ve Murat Temel yardımcılık yapacak.

Zorbay Küçük, bu sezon Kayserispor'un deplasmanda 1-0 kazandığı Hatayspor maçını yönetmişti. 11 Ocak Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor-Samsunspor maçı saat 13.30'da başlayacak.