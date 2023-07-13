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Spor

Kayserispor, savcılığa başvuru yapmaya hazırlanıyor

Kayserispor, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu avukatlarından Avukat Sercan Teker'i savcılığa şikâyet edecek.

IHA13 Temmuz 2023 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
Kayserispor, savcılığa başvuru yapmaya hazırlanıyor
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Kayserispor Kulübü, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu avukatlarından Avukat Sercan Teker'i savcılığa şikâyet edecek.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor bugün savcılığa başvuru yapacak. Kayserispor kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Kulübü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda davamız görülürken dönemin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Koordinatörü Av. Sercan Teker'i, Onur Bulut'un avukatı Ercan Sevdimbaş'a belge ve bilgi sızdırdığı için Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı olarak şikâyet etmiştik. Sosyal medya paylaşımından anlaşılıyor ki Sercan Bey, Onur Bulut'un avukatı ile çalışmaya başlamış. Kendilerine hayırlı işler diliyoruz. Kulübümüz bu ilişkiyi yarın savcılığa şikâyet ederek HTS kayıtlarının araştırılmasını talep edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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