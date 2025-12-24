İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

Kayserispor sezonun ilk yarısında 16 gol attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 17 hafta süren Süper Lig'in ilk yarısında 16 gol attı.

24 Aralık 2025 Çarşamba 10:30
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, geride kalan 17 haftada hücumda istenilen performansı ortaya koyamadı. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri sadece 16 kez havalandırabildi. Maç başına gol ortalaması 1'in altında kalan Kayserispor, gol yollarındaki üretkenlik sorunu nedeniyle ligde alt sıralardan kurtulmakta zorlanıyor.

Kayserispor'da golleri atan futbolcular ise şu şekilde: German Onugkha (6 gol), Benes (4 gol), Tuci (2 gol), Miguel Cardoso (2 gol), Furkan Soyalp (1 gol), Denswil (1 gol).

