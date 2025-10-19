İSTANBUL 18°C / 11°C
Spor

Kayserispor siftah peşinde

Kayserispor; yarın evinde oynayacağı Samsunspor maçından 3 puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

19 Ekim 2025 Pazar 10:07
Kayserispor siftah peşinde


Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; ligin 9. haftasında yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı. Ligde oynadığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 5 puan toplayan Kayserispor ligdeki ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları geçen Majid Hosseini ile Bannesser yarın Samsunspor maçında kadroda olmaları beklenirken sakatlığı bulunan Gideon Jung forma giyemeyecek.

Yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan Kayserispor ile Samsunspor maçı saat 14.30'da başlayacak ve maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

