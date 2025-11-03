Kayserispor siftah yaptı

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor, nihayet şeytanın bacağını kırdı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta sahadan 3-2 galip ayrılarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Uzun süredir galibiyet hasreti çeken sarı kırmızılılar, taraftarının desteğiyle 3 puan hanesine yazdırdı ve 3 gollü galibiyet ile moral bulup puanını 9'a yükseltti.

Teknik direktör Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.