3 Kasım 2025 Pazartesi
Spor

Kayserispor siftah yaptı

Kayserispor, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek 3 puana sahip oldu.

3 Kasım 2025 Pazartesi 10:38
Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor, nihayet şeytanın bacağını kırdı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta sahadan 3-2 galip ayrılarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Uzun süredir galibiyet hasreti çeken sarı kırmızılılar, taraftarının desteğiyle 3 puan hanesine yazdırdı ve 3 gollü galibiyet ile moral bulup puanını 9'a yükseltti.

Teknik direktör Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

