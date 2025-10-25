Kayserispor son galibiyetini geçen sezon aldı

Trendyol Süper Lig'de son galibiyetini geçen sezonun 35. haftasında alan Zecorner Kayserispor, bu sezon yaptığı 10 lig maçını da kazanamadı.

Süper Lig'de son galibiyetini geçen sezonun 35. haftasında sahasında Antalyaspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Kayserispor, 36. haftada Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Ardandan 37. haftada Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ligin son haftasında ise Samsunspor'a 2-1 yenildi.

Bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada da galibiyetle tanışamayan Kayserispor, aldığı 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan topladı.



Puan cetvelinde 17. sırada bulunan Kayseri temsilcisi, yaptığı maçlarda 8 kez rakip ağları havalandırırken kalesinde 22 gole engel olamadı.



Lige deplasmandaki 1-1'lik RAMS Başakşehir maçıyla başlayan sarı-kırmızılılar, 2. haftada Galatasaray'a evinde 4-0 mağlup oldu.

Sırasıyla deplasmanda Kocaelispor, evinde Göztepe ve konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, evinde Beşiktaş ile oynadığı 1. hafta erteleme maçından da 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin 7. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenildi.

Geçen hafta ligin güçlü ekiplerinden Samsunspor'a evinde 3-1'lik skorla mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, dün 10. haftanın açılış maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 10 maça çıktı.



BENZER SKORLAR ALDI

Zecorner Kayserispor, bu sezon 5 karşılaşmada 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar; RAMS Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.



Kayseri temsilcisi, gol atamadığı 3 karşılaşmada ise kalesinde 12 gol gördü.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında 4'er gol yiyen Kayserispor, bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi.

Kayseri temsilcisinin 1'den fazla gol attığı tek maç ise Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması oldu.



KAYSERİSPOR'A RADOMİR DJALOVİC DE ÇARE OLAMADI

Ligin 8. haftasının ardından teknik direktör Markus Gisdol ile yolları ayıran ve göreve Radomir Djalovic'i getiren Kayserispor, yeni çalıştırıcısıyla da galibiyet alamadı.

Djalovic yönetiminde ligde iki maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.



Söz konusu iki müsabakada 3 gol atan Kayseri temsilcisi, kalesinde ise 5 gol gördü.

Kayserispor, ligin 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.