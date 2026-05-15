Kayserispor Süper Lig'de son maçına çıkıyor

Süper Lig'e veda eden Kayserispor, sezonun son iç saha maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, pazar günü sahasında Konyaspor ile mücadele edecek.

Kayseri temsilcisi, ligde sahasında oynadığı 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. İç sahada rakip fileleri 13 kez havalandıran Kayserispor, kalesinde ise 31 gole engel olamadı. Evinde oynadığı maçlarda savunma performansıyla eleştirilen sarı-kırmızılılar, sezon boyunca taraftarına beklenen mutluluğu yaşatamadı.

Kayserispor, son iç saha maçında Konyaspor karşısında 3 puanı alıp taraftarına galibiyetle veda etmeyi hedefliyor.