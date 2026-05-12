Kayserispor Süper Lig'e sahasında veda edecek

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Kayserispor, sezonun son iç saha maçına Pazar günü çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak mücadele 17 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Kayseri temsilcisi, taraftarı önünde sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor.
TFF tarafından belirlenen Süper Lig'de 34. hafta programı ise şu şekilde:
15 Mayıs Cuma
20.00 Ç.Rizespor - Beşiktaş
16 Mayıs Cumartesi
17.00 F.Karagümrük - Alanyaspor
20.00 Gaziantep FK - Başakşehir FK
20.00 Samsunspor - Göztepe
17 Mayıs Pazar
17.00 Kayserispor - Konyaspor
20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray
20.00 Antalyaspor - Kocaelispor
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği