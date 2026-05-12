  • Kayserispor Süper Lig'e sahasında veda edecek
Spor

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'deki son maçına Pazar günü sahasında çıkacak.

IHA12 Mayıs 2026 Salı 14:16
Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Kayserispor, sezonun son iç saha maçına Pazar günü çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak mücadele 17 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Kayseri temsilcisi, taraftarı önünde sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

TFF tarafından belirlenen Süper Lig'de 34. hafta programı ise şu şekilde:

15 Mayıs Cuma

20.00 Ç.Rizespor - Beşiktaş

16 Mayıs Cumartesi

17.00 F.Karagümrük - Alanyaspor

20.00 Gaziantep FK - Başakşehir FK

20.00 Samsunspor - Göztepe

17 Mayıs Pazar

17.00 Kayserispor - Konyaspor

20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray

20.00 Antalyaspor - Kocaelispor

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

