İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Aralık 2020 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8158
  • EURO
    9,4809
  • ALTIN
    461.388
  • BIST100
    1330.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor taraftar grubundan, Yaşar Kemal Uğurlu'ya sert tepki
Spor

Kayserispor taraftar grubundan, Yaşar Kemal Uğurlu'ya sert tepki

Hes Kablo Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, Göztepe-Kayserispor maçı hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya sert tepki gösterdi.

IHA05 Aralık 2020 Cumartesi 18:27 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 18:27
ABONE OL

Hes Kablo Kayserispor takımının taraftar grubu Kapalı Kale, sosyal paylaşım sitesinden İzmir’de oynanan ve 1-1 sona eren Göztepe-Kayserispor maçı sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcılarına tepki gösterdi. Kapalı Kale taraftar grubunun sosyal paylaşım sitesinden "Yatacak yeriniz yok. Sahada herşeyini veren takımımız hakkıyla kazanırken herkesin gördüğü pozisyonda emek hırsızlığı yapan bir hakem ve ekibi vardı. Varınız var, Allah’ınız yok" cümleleri paylaşıldı.

Kapalı Kale Taraftar grup lideri Ahmet Dirgenali de, "Yaşar Kemal Uğurlu’nun bize bakış açısı zaten belli. Bu kadar kolay olmamalı. Bu maç sabaha kadar bizim hakkımızdı" cümleleri kurdu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.