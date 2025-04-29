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Spor

Kayserispor taraftar rekoru kırdı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda en çok taraftarı Rizespor müsabakasında tribünlere çekti. Sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibine karşı tribünlere 21 bin 800 taraftar topladı.

IHA29 Nisan 2025 Salı 10:20 - Güncelleme:
Kayserispor taraftar rekoru kırdı
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Kayserispor taraftarı, tribünleri doldurmaya başladı. Son haftalarda peş peşe aldığı galibiyetler ile kümede kalma adına çok önemli bir hamle yapan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini de artırdı. Bu sezon sahasında oynadığı Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında en çok taraftarı tribüne çeken Kayserispor, son oynadığı Rizespor maçında ise rekor bir sayıya ulaştı. Süper Lig'in 33. haftasında oynanan müsabakada güzel bir koreografi ile takımını selamlayan Kayserispor taraftarı, tribünleri adeta doldurdu. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre Kayserispor-Rizespor maçında tribünde 21 bin 800 kişi vardı. Bu rakam, sarı-kırmızılı temsilcinin bu sezon yakaladığı en yüksek taraftar sayısı oldu.

Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı Kasımpaşa maçında 18 bin 906, Galatasaray maçında 16 bin 490, Fenerbahçe maçında 16 bin 71, Beşiktaş maçında ise 11 bin 26 taraftarı tribüne çekmişti.

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