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Spor

Kayserispor taraftarın Messi'yi istiyor: ''Çık gel deli oğlan''

Messi'nin Barcelona'dan ayrılma kararı almasının ardından Kayserispor taraftarları sosyal medyada harekete geçti!..

IHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:47 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:47
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Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’nin, Barcelona’dan ayrılma kararının ardından Kayserispor taraftarları, yıldız oyuncuya çağrıda bulundu.

İspanya La Liga’nın güçlü takımlarından Barcelona’da forma giyen Messi’nin takımdan ayrılma isteğini yönetime iletmesi büyük yankı buldu. Arjantinli futbolcunun ayrılık kararı sonrasında Kayserispor taraftarları sosyal medyadan Messi’ye; “#CometoKayserispor #Messi” çağrısında bulundu. Taraftarlar photoshop ile yaptıkları Messi fotoğrafını paylaşarak, “Çık gel deli oğlan, her şey para değil” mesajını yazdı.

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

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