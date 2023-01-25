İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2023 Çarşamba / 4 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8089
  • EURO
    20,5568
  • ALTIN
    1169.17
  • BIST100
    5403.74
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor taraftarından TFF'ye ''Sivasspor-Beşiktaş maçı'' çağrısı
Spor

Kayserispor taraftarından TFF'ye ''Sivasspor-Beşiktaş maçı'' çağrısı

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale'den Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi açıklama geldi.

IHA25 Ocak 2023 Çarşamba 09:53 - Güncelleme:
Kayserispor taraftarından TFF'ye ''Sivasspor-Beşiktaş maçı'' çağrısı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivas'ta oynanması gereken Sivasspor-Beşiktaş maçının Kayseri'de oynanacağı yönündeki haberler üzerine Kayserispor'un taraftarı grubu Kapalı Kale, sosyal medya hesaplarından açıklama paylaştı.

Kapalı Kale Taraftar Grubu'ndan yapılan paylaşımda, "4 Şubat'ta oynanacak olan Sivasspor-Beşiktaş müsabakasının Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanması üzerine planlama yapılması bizleri ve taraftarımızı ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Keza son iç saha maçımızda saha zeminimizin üst üste yapılan yanlış planlamalar ile ciddi anlamda bozulduğu tüm futbol kamuoyu tarafından dile getirilmiştir. Bu durumda ısrarcı olunması sezonu dar bir kadroyla tamamlamaya çalışan takımımıza sakatlıklar başta olmak üzere çok ciddi sportif dezavantajları da beraberinde getireceği apaçık ortadadır. İlgili yetkililerden ivedi olarak kararını gözden geçirmeye, Demir Grup Sivasspor'un ilgili müsabakasını başka bir komşu şehirde oynamasını uygun görmekteyiz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.