Kayserispor tarihine geçti! Miguel Cardoso kulüp tarihine geçti

4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Kayserispor'un kaptanı Miguel Cardoso, takımın en çok forma giyen yabancı oyuncusu oldu.

IHA4 Mayıs 2026 Pazartesi 10:33
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da takım kaptanı Miguel Cardoso, kulüp tarihine adını yazdırdı. Sarı kırmızılı formayla 165 maça çıkan deneyimli oyuncu, Kayserispor tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu unvanının sahibi oldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Cardoso'nun sahadaki liderliği, mücadele gücü ve takıma kattığı değer vurgulanarak tecrübeli kaptana teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca, "Birlikte nice maçlara" ifadeleriyle başarılı futbolcuya olan güven yinelendi.

Kayserispor'da uzun süredir istikrarlı performansıyla dikkat çeken 32 yaşındaki Cardoso, 5 sezonda 12'si Türkiye Kupası olmak üzere 165 maça çıktı. 27 gol atan Portekizli oyuncu, 29 asist yaptı.

