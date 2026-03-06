Kayserispor, Trabzon deplasmanında galibiyete hasret

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Süper Lig statüsündeki maçlarda rakibini yenmekte oldukça zorlanan Kayserispor, 13 sezon aradan sonra sahasında galip gelen taraf olmak istiyor.

Rakibini son olarak 2012-2013 sezonunda sahasında Trabzonspor'u Biseswar ve Bobo'nun golleri ile 2-1 yenen Kayserispor, 13 sezon sonra bir kez daha 3 puanı almak amacında. Bu süreçte 4 beraberlik 11 yenilgi alan Kayserispor, hem galibiyet hasretini dindirmek hem de ligde yeniden çıkışa geçmek arzusunda.

Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki maç saat 20:00'de başlayacak.