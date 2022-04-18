İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2022 Pazartesi / 17 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6549
  • EURO
    15,8202
  • ALTIN
    934.556
  • BIST100
    2510.11
Spor

Kayserispor, Trabzon'a 4 eksikle gitti

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Yukatel Kayserispor, yarın oynayacağı Trabzonspor maçı için Trabzon'a gitti. Sarı kırmızılı takımda Bernard Mensah, Abdulkadir Parmak, Yasir Subaşı ve Akif Kocaman forma giyemeyecek.

IHA18 Nisan 2022 Pazartesi 17:07 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 17:07
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, bugün saat 13.00'de özel uçak ile Trabzon'a gitti. Bir saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaşan sarı kırmızılılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Yukatel Kayserispor'da oynanacak maçta Bernard Mensah, Abdulkadir Parmak, Yasir Subaşı ve Akif Kocaman forma giyemeyecek.

Yarın Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksin'de 20.30'da oynanacak olan Trabzonspor İle Yukatel Kayserispor - Trabzonspor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.