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Spor

Kayserispor, Trabzonspor maçlarında sıfır çekti!

Kayserispor, bu sezon Trabzonspor ile oynadığı 3. maçını da mağlup noktaladı.

IHA20 Nisan 2022 Çarşamba 10:08 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 10:08
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Kayserispor, Süper Lig lideri Trabzonspor ile lig ve kupada oynadığı 3 maçı da kaybetti. Süper Lig'in ilk yarısında sahasında oynadığı maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor, ligin ikinci yarısında Karadeniz'de oynanan maçta 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 yenik ayrılmıştı. Trabzonspor ile son olarak Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karılaşan sarı kırmızılılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında kalesinde tek gol görerek 1-0 yenildi. Kayserispor, Trabzonspor ile oynadığı 3 maçta 3 gol atıp 6 gol yedi.

Kayserispor ile Trabzonspor arasında bu sezonki 4. müsabaka 10 Mayıs Salı günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

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