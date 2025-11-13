İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Kayserispor transfer yasağı ile karşı karşıya

Kayserispor'a FIFA tarafından 3.4 milyon TL ödeme emri verildi. Ödenmemesi halinde transfer yasağı uygulaması yapılacak.

IHA13 Kasım 2025 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'a eski futbolcusu Otabek Shukurov'dan dolayı 70 bin Avro (3.4 milyon TL) ödeme emri gönderildi. Shukurov ile yollar ayrılırken mali vecibelerini yerine getirmeyen Kayserispor, yıl sonuna kadar gerekli ödemeyi yapmaz veya uzlaşmaya gitmez ise transfer yasağı ile karşı karşıya kalacak.

Karagümrük'ten 2023 yılında transfer edilen ve 2024-2025 sezonu ortasında Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Fayha'ya transfer olan Shukurov, sadece 12 maçta sarı-kırmızılı formayı giymişti.

