Kayserispor transferde gündemi sarsacak

DHA 2 Ağustos 2021 Pazartesi 16:59 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 16:59

Kayserispor yeni sezonda isim sponsorluğu için Yukatel firması ile anlaşmaya vardı. Anlaşma sonucunda bugün Erciyes Üniversitesi Kongre Merkezinde lansman töreni düzenlendi. Törene, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Yukatel Firması Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, Kayserispor'lu yöneticiler ve futbolcular katıldı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Çok güzel günler göreceğiz. 2 yıldır bizim verdiğimiz savaş, sportif başarı ve Kayserispor'un var olma, yok olma savaşıdır. Bu sezonki en büyük transferimiz, sportif direktörümüz Ali Naibi'dir. Oyuncularımız, teknik heyetimiz, sponsorumuz ve biz, bu sene yaptığımız doğru işlerle saha sonuçları ile konuşmak istiyoruz. Alacağımız ve satacağımız oyuncularla bugünlerde gündemi sarsacağız" diye konuştu.

Yukatel Firması Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş ise, "Kayserispor büyük bir camia. Misafirperverlik için çok teşekkür ederim. Camianın büyüklüğünün farkındayız. Biz bu büyük camiaya isim sponsoru olduğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki günlerde sportif yatırımlara devam edeceğiz. Kayserilileri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.