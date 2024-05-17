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Spor

Kayserispor ve Konyaspor'un Halil Umut Meler ile yüzü gülmüyor!

Kayserispor-Konyaspor maçının orta hakemi Halil Umut Meler'in bu sezon yönettiği maçlarda iki İç Anadolu ekibi galibiyet alamadı.

IHA17 Mayıs 2024 Cuma 08:44 - Güncelleme:
Kayserispor ve Konyaspor'un Halil Umut Meler ile yüzü gülmüyor!
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Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Kayserispor - Konyaspor maçının orta hakemi olarak atanan Halil Umut Meler, bu sezon Kayserispor'un 3 maçını, Konyaspor'un da 1 maçını yönetti. Bu 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Halil Umut Meler, bu sezon Kayserispor'un 0-0 berabere kaldığı Galatasaray, Başakşehir ve 1-1 berabere kaldığı Hatayspor maçlarını yönetmişti. Kayseri'de oynanan bu 3 müsabakada da kazanan olmadı. Halil Umut Meler, Konyaspor'un da bu sezon 1 maçını yönetti. İzmir Bölgesi hakeminin yönettiği İstanbulspor - Konyaspor maçı da 0-0 sona ermişti. Meler'in ligde yönettiği son Gaziantep FK-Hatayspor maçı da 1-1 nihayetlenmişti.

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