Kayserispor ve Konyaspor'un Halil Umut Meler ile yüzü gülmüyor!

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Kayserispor - Konyaspor maçının orta hakemi olarak atanan Halil Umut Meler, bu sezon Kayserispor'un 3 maçını, Konyaspor'un da 1 maçını yönetti. Bu 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Halil Umut Meler, bu sezon Kayserispor'un 0-0 berabere kaldığı Galatasaray, Başakşehir ve 1-1 berabere kaldığı Hatayspor maçlarını yönetmişti. Kayseri'de oynanan bu 3 müsabakada da kazanan olmadı. Halil Umut Meler, Konyaspor'un da bu sezon 1 maçını yönetti. İzmir Bölgesi hakeminin yönettiği İstanbulspor - Konyaspor maçı da 0-0 sona ermişti. Meler'in ligde yönettiği son Gaziantep FK-Hatayspor maçı da 1-1 nihayetlenmişti.