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Spor

Kayserispor yeni sezon için topbaşı yapacak

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları 6 Temmuz Perşembe günü başlayacak.

IHA1 Temmuz 2023 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
Kayserispor yeni sezon için topbaşı yapacak
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Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz Perşembe günü yapacağı ilk idmanla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu. 2022-2023 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından tatile çıkan sarı kırmızılı takım, 6 Temmuz Perşembe günü kulüp tesislerinde toplanacak. Kayseri temsilcisi, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek.

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de başlayacak olan sarı kırmızılıların ardından kamp programı belli olacak.

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