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Spor

Kayserispor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor son oynadığı Altay maçını da kazanarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

DHA10 Ocak 2022 Pazartesi 14:35 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:35
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Ligin 16'ncı haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılan Yukatel Kayserispor, daha sonra oynadığı Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor maçlarından beraberlikle ayrılırken Sivasspor ve Altay maçlarını kazandı. 4 maçta 6 gol kaydeden sarı kırmızılılar kalesinde sadece 2 gol gördü. Sezonun ikinci yarısına sahasında Altay galibiyeti ile başlayan Kayseri ekibinin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Bertolacci ve Mert Çetin'in lisansını çıkartabilmek için transfer yasağını kaldırması gerekecek.

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