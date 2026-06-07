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Spor

Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilen Kayserispor'da görev dağılımı yapıldı.

IHA7 Haziran 2026 Pazar 15:21 - Güncelleme:
Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrasında görev dağılımı yapıldı. Ali Çamlı başkanlığındaki yönetim kurulunda 4 kişi başkan yardımcısı oldu.

Kayserispor'da görev bölümü şu şekilde yapıldı:

Başkan - Ali Çamlı

Asbaşkan - Tufan Koç

Başka Vekili - Mustafa Gülsoy

Genel Sekreter - Hüseyin Beyhan

Başkan Yardımcısı ve İdari- Mali İşler - Ayten Öztürk Ünal

Başkan Yardımcısı ve Protokol-Temsil - Tevfik Kürtüncü

Başkan Yardımcısı ve Hukuki İşler-Basın Sözcüsü - emir Akpınar

Başkan Yardımcısı ve Reklam-Sponsorluk-AR-GE - Yücel Şahin

Alt Yapı Sorumlusu -Samet Sarıoğlu- Aydın Yergin

Stadyum ve Taraftar Sorumlusu -Süleyman Akın ve Mehmet Yay

STK'lardan Sorumlu - Şeyhi Odakır

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