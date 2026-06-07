Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrasında görev dağılımı yapıldı. Ali Çamlı başkanlığındaki yönetim kurulunda 4 kişi başkan yardımcısı oldu.
Kayserispor'da görev bölümü şu şekilde yapıldı:
Başkan - Ali Çamlı
Asbaşkan - Tufan Koç
Başka Vekili - Mustafa Gülsoy
Genel Sekreter - Hüseyin Beyhan
Başkan Yardımcısı ve İdari- Mali İşler - Ayten Öztürk Ünal
Başkan Yardımcısı ve Protokol-Temsil - Tevfik Kürtüncü
Başkan Yardımcısı ve Hukuki İşler-Basın Sözcüsü - emir Akpınar
Başkan Yardımcısı ve Reklam-Sponsorluk-AR-GE - Yücel Şahin
Alt Yapı Sorumlusu -Samet Sarıoğlu- Aydın Yergin
Stadyum ve Taraftar Sorumlusu -Süleyman Akın ve Mehmet Yay
STK'lardan Sorumlu - Şeyhi Odakır