31 Aralık 2025 Çarşamba
Spor

Kayserispor'a 940 milyon TL limit

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'a 2025-2026 sezonunda 940 milyon 370 bin 334 TL harcama limiti belirlendi.

31 Aralık 2025 Çarşamba 16:35
Kayserispor'a 940 milyon TL limit
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig takımları için 2. transfer ve tescil dönemi harcama limitlerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirlendiği belirtildi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Kayserispor'un harcama limiti 940 milyon 370 bin 334 TL oldu. Buna göre ikinci transfer ve tescil döneminde en çok harcama limiti Galatasaray'a verilirken en az limit ise Eyüpspor'a verildi.

