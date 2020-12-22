Kayserispor'a Antalya deplasmanı kabus!

Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, yine rakibini mağlup edemedi. Rakibi ile Antalya’da oynadığı 16 maçta 5 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip 11 kez de yenildi. Kayserispor deplasmanda oynadığı 16 maçta 13 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü. Kayserispor’un Antalya deplasmanında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:
2020/2021 Antalyaspor-Kayserispor 2-0
2019/2020 Antalyaspor-Kayserispor 2-2
2018/2019 Antalyaspor-Kayserispor 0-0
2017/2018 Antalyaspor-Kayserispor 2-1
2016/2017 Antalyaspor-Kayserispor 2-1
2015/2016 Antalyaspor-Kayserispor 1-1
2013/2014 Antalyaspor-Kayserispor 2-2
2012/2013 Antalyaspor-Kayserispor 3-0
2011/2012 Antalyaspor-Kayserispor 1-0
2010/2011 Antalyaspor-Kayserispor 2-1
2009/2010 Antalyaspor-Kayserispor 4-0
2008/2009 Antalyaspor-Kayserispor 2-1
2006/2007 Antalyaspor-Kayserispor 1-0
1997/1998 Antalyaspor-Kayserispor 2-1
1995/1996 Antalyaspor-Kayserispor 3-3
1994/1995 Antalyaspor-Kayserispor 2-0