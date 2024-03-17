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Spor

Kayserispor'a Burak Yılmaz da yaramadı! 8 maçta 2 galibiyet

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 kez kazanırken 2 kez de mağlup oldu.

IHA17 Mart 2024 Pazar 09:28 - Güncelleme:
Kayserispor'a Burak Yılmaz da yaramadı! 8 maçta 2 galibiyet
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Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 yenik tamamlayan Kayserispor, Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta ikinci kez yenildi. Burak yılmaz yönetiminde çıktığını 8 maçta Başakşehir ve Ankaragücü maçlarını 3-2'lik sonuçlarla kazanan Kayserispor, deplasmanda oynadığı Rizespor ve Alanyaspor maçlarından ise puan çıkaramadı. Sarı kırmızılılar, sahasında Antalyaspor, Beşiktaş ve Hatayspor ile deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı maçlardan beraberlikler ile ayrıldı.

Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, geride kalan 8 müsabakada 10 puan topladı.

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