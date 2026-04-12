12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Spor

Kayserispor'a Erling Moe fayda etmedi

Kayserispor, Norveçli teknik direktörü Erling Moe ile çıktığı maçlarda sadece 1 kez kazanabildi.

IHA12 Nisan 2026 Pazar 16:00
Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Kayserispor, bir türlü istediği sonuçlara imza atamıyor. Bu sezona Alman teknik direktör Markus Gisdol ile başlayan, sonrasında Radomir Djalovic ile devam eden, en son olarak da Erling Moe ile lig yarışı sürdüren Kayserispor, bir türlü istediği puanlar toplayamıyor.

Norveçli teknik direktör Erling Moe ile 6 lig maçına çıkan sarı kırmızılılar, sadece 1 kez kazanabildi. Rakiplerine karşı 4 kez kaybeden, 1 kez de berabere kalan Kayserispor 4 puan topladı. Bu maçlarda sadece 3 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 11 gol gördü.

Taraftarların da tepki gösterdiği, istifaya davet ettiği teknik direktör Moe'nin Kayserispor'un başında çıktığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Gençlerbirliği-Kayserispor: 0-0

Kayserispor-Trabzonspor: 1-3

Samsunspor-Kayserispor: 2-1

Kayserispor-Karagümrük: 1-0

Kasımpaşa-Kayserispor: 2-0

Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4

