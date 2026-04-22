Spor

Kayserispor'a Erling Moe fayda etmedi

Norveçli teknik direktör Erling Moe, Kayserispor'u başarıya taşıyamıyor.

IHA22 Nisan 2026 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
Süper Lig'in alt sıralarında bulunan Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe'nin performansı konuşuluyor. Kayserispor ile 7 müsabakaya çıkan teknik direktör Erling Moe, sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşarken, 1 beraberlik aldı 5 maçta da mağlup oldu. Kayserispor bu müsabakalarda rakip ağlara 3 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Kayserispor'un Moe nezaretinde çıktığı altı maç ve neticeleri şöyle:

Gençlerbirliği-Kayserispor: 0-0

Kayserispor-Trabzonspor: 1-3

Samsunspor-Kayserispor: 2-1

Kayserispor-Karagümrük: 1-0

Kasımpaşa-Kayserispor: 2-0

Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4

Gaziantep FK-Kayserispor: 3-0

