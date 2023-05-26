İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2023 Cuma / 7 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,9787
  • EURO
    21,4388
  • ALTIN
    1251.58
  • BIST100
    4427.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Kayserispor'a PFDK'dan para cezası

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) para cezası verildi.

IHA26 Mayıs 2023 Cuma 09:09 - Güncelleme:
Kayserispor'a PFDK'dan para cezası
ABONE OL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Yukatel Kayserispor'a ceza geldi. Transfer yasağı bulunan ve ekonomik sıkıntı içerisinde olan sarı kırmızılı kulübe ligin 35. haftasında oynanan Alanyaspor maçında saha olayları nedeniyle 56 Bin TL ceza geldi. TFF'nin açıklamasında, Kayserispor ile ilgili olarak, " "Yukatel Kayserispor Kulübünün, 20.05.2023 tarihinde RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanan Yukatel Kayserispor - Corendon Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.