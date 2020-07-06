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Spor

Kayserispor'a veda eden Alpay Çelebi Beşiktaş'a döndü

Beşiktaş'tan Kayserispor'a kiralanan ancak ligin ilk haftasında sakatlanarak sezonu kapatan Alpay Çelebi, sarı kırmızılı kulübe veda etti.

AA06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:18 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:18
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Sezon başında Beşiktaş'tan kiralan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Çelebi, Hes Kablo Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alpay, Kayserispor'da istediğini yapamadığını belirterek, "Bu süreçte desteğini esirgemeyen başkanımız Berna Gözbaşı ve tüm Kayserispor taraftarlarına teşekkür ederim. İnşallah hak ettiğimiz yerde kalırız. Kalan maçlarda başarılar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey için teşekkürler Kayserispor." ifadelerini kullandı.

Alpay Çelebi, ligin ilk haftasında Kayseri'de oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Kayserispor ile kiralık sözleşmesi sona eren Alpay'ın, Beşiktaş ile 2023 yılına kadar anlaşması bulunuyor.

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